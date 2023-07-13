Genel Müdür Karacabey, Sıcaklıklar artarken yangın riski de artıyor. Orman yangınları, ekosistemimizde onarılması yıllar süren izler bıraktığını ifade etti.

Karabey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Lütfen bu dönem ormanlık alanların yakınında daha dikkatli olalım. Kural basit; ateş yakma, çöp atma yangına Sebep Olma Yangını Önle. Orman yangınlarını önleyebiliriz. Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı sebeplerle başlıyor. Ormanlık alanlarda ve yakınlarında ateş yakmayın. Sigara izmaritlerini doğaya atmayın. İzin verilen orman pakları dışında mangal ateşi yakmayın. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir