Bülbül: Köknar Ağaçlarından Sakız Buldu

Artvin'in Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran köyüne gidiyor. Bülbül, köknar ağaçlarından topladığı sakızları kilosu 5 bin liradan satarak hem ailesine destek oluyor hem de kendi harçlığını çıkarıyor. Burada köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

Şifa Kaynağı

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Maden Buldu Sevindi

Eymen’in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. "Maden buldum!" diyerek sevincini dile getiren Eymen’in mutluluğu, izleyenlerin beğenisini kazandı.