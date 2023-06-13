Orman Genel Müdürlükte yapılan toplantıda; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider, Dr. Nihat Pakdil, Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, Bölge Müdürleri, daire Başkanları ve Yangınla Mücadele Şube Müdürleri katılım sağladı.

Ormanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak için gece gündüz demeden cansiperane mücadele eden ormanın kahramanlarına teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Bu mücadelede hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Orman varlığımızı artırmak ve ormanlarımızı yangınlar başta olmak üzere her türlü tehlikeden korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Türkiye Yüzyılına Nefes' olmak amacıyla hep birlikte daha fazla gayret göstereceğiz" ifadelerinde bulundu.

Orman yangınları ile mücadele çalışmışlarına değinen Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, orman yangınları ile 184 yıldan bu yana canla başla mücadele edildiğini, bu yıl Orman Genel Müdürlüğü olarak kendi hava filomuzu kurduğumuzu ve tarihimizdeki en geniş hava filosu ile mücadele edildiğinin altını çizdi. Yangınlarla mücadelede teknolojiyi her alanda kullandığımızı da sözlerine ekleyen Karacabey yangınla mücadelede başarılı bir sezon geçirmeyi diledi. Haber Merkezi