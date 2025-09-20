Artık “Şehit” Statüsünde

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Orman yangınlarında vefat eden gönüllüler artık 'şehit' statüsünde Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamasında orman yangınlarında hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşların da resmi olarak şehit statüsüne alındığını belirtti. Yumaklı, açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden tüm orman şehitlerine bir kere daha Allah'tan rahmet dileyen Yumaklı, diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025'ten itibaren kanunla verilen haklarından faydalanacağını aktardı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ‘gönüllü' tanımı ‘orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü' olarak değiştirilerek, Yönetmeliğe ‘diğer gönüllü' tanımı eklendi. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan düzenlemede gönüllü tanımının yanı sıra, ‘orman yangını gönüllüsü' ve ‘diğer gönüllü' tanımlarının yer aldığını dile getiren Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Resmi Olarak Şehit Statüsü Verildi”

"Böylece orman yangını gönüllüleri dışındaki AFAD, Kızılay vb. organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak tarihi itibarıyla kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı. Bu düzenlemeyle ayrıca bu yıl yangınlarla mücadele sırasında orman işçilerimiz ve orman gönüllülerimizin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmi olarak da ‘şehit' statüsüne alınmış oldu. Geçmişten bugüne canlarını yeşil vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir"

