Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "10 tonluk genel Maksat-2 helikopterimiz var. Bununla ilgili Orman Genel Müdürlüğü ile bir kontrat imzaladık. Şu an 2026-2027 gibi teslim edebiliriz. 3 buçuk ton su taşıyor. Bu birbirleriyle alakalı 2 helikopter. Genel maksat-2’de Gökbey’in kullanacağız. Gökbey’in uçuşları bitmek üzere bu yıl jandarmaya 3 tane bu yıl teslim ediyoruz” dedi.

IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen fuar çerçevesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii özgün olarak tesislerinde geliştirdiği platformlarını da ziyaretçilerle buluşturuyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil bugün konuyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda fuar ve stant hakkında bilgiler verildi.

Kotil basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Soru cevap öncesi bir de açıklama yapan Kotil yerli savunma sanayi uçakları hakkında da bilgiler verdi. Kotil, Atak 2’ nin ikinci uçuşunu da gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Atak - 2’ye yurt dışından çok yoğun ilgi gelmeye başladı. Özellikle körfez ülkeleri Atak-2 ile çok yoğun ilgileniyorlar. 1 ton 300 kilogram patlayıcı taşıyabilmesi üzerine ağırlık kaldırabilmesi, topunun 30 mm olması beklentinin çok üzerinde uluslararası bir ilgi oluşturdu. Biz onu beklemiyorduk. Aslında kara kuvvetleri için yaptığımız bir helikopter bu. Bunun hemen bir türevi olan 10 tonluk genel Maksat-2 helikopterimiz var. Bununla ilgili Orman Genel Müdürlüğü ile bir kontrat imzaladık. Şu an 2026-2027 gibi teslim edebiliriz. 3 buçuk ton su taşıyor. Bu birbirleriyle alakalı 2 helikopter. Genel maksat-2’de Gökbey’in kullanacağız. Gökbey’in uçuşları bitmek üzere bu yıl jandarmaya 3 tane bu yıl teslim ediyoruz” dedi. İHA