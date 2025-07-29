Jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ormanlık Alanlarda Ateş Uyarısı

Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında yer alan Topçu Göleti mevkii ile Gökçekışla ve Çadırardıç köyleri çevresindeki ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, piknik yapan vatandaşlara ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı

Jandarma ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çeken ekipler, çevrenin korunması için alınan tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Jandarma: Doğayı Korumaya Kararlıyız

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çevrenin ve doğanın korunması konusunda faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir” denilerek kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuldu.