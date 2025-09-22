Yapılan açıklamada, ormanlık alanlara ve tarım arazilerine ateşle yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Valilik, cam, plastik ve sigara izmariti gibi yanıcı veya yangını tetikleyici maddelerin çevreye atılmaması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Bir kıvılcım bir ormanı, yerleşim yerlerini, insanları ve çok sayıda canlıyı yok ediyor” ifadelerine yer verildi.

Yozgat Valiliği açıklamasında, vatandaşların yangın ya da şüpheli bir durumla karşılaştıklarında derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.

“Binlerce Hayatı Yok Eder!”

Yozgat Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, “Orman yangınları bir kıvılcımla başlar, binlerce hayatı yok eder! Ormanlarımız; nefesimiz, geleceğimizdir. Lütfen unutmayın; doğaya sahip çıkmak hepimizin görevi!” ifadeleri kullanıldı.

Valilik, dikkatsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini istedi.

“Hayati Önem Taşıyor”

TEMA Vakfı, orman yangınları öncesinde ve yangın sırasında vatandaşların, yetkililerin, kurumların ve politika yapıcıların alması gereken önlemleri sıraladı. Vakıf, hem bireysel hem de kurumsal tedbirlerin yangınlarla mücadelede hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

TEMA Vakfı’nın açıklamasında, vatandaşların alması gereken önlemler tek tek sıralandı. Ormanlık alanlarda ateş ve mangal yakılmaması gerektiği vurgulanırken, pikniklerin sadece izin verilen alanlarda yapılabileceği belirtildi.

Ormanlara çöp, cam şişe ve izmarit atılmaması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca anız ve budama artıkları gibi yakmaların terk edilmesi, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Yangın riski görüldüğünde vatandaşların 112 Acil Çağrı Hattı veya 177 Orman Yangını İhbar Hattı üzerinden yetkililere bilgi vermesi gerektiği bildirildi.

TEMA Vakfı, yangın riski yüksek dönemlerde ormana girişlerin yasaklanması ve denetimlerin artırılması gerektiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün hava ve kara araçları ile personel sayısının artırılması gerektiği ifade edilirken, yangın sezonu dışında tatbikatların yapılmasının önemine değinildi.

Ayrıca, orman yollarında ve yol kenarlarında yanıcı madde azaltma çalışmaları yapılması, orman sınırlarında sert yapraklı ağaç türleriyle tampon bölgeler oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Vakıf, orman yangınlarıyla mücadelede yeterli bütçe ayrılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, belediyeler, üniversiteler, güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yangın yönetim planlarının hazırlanması gerektiği belirtildi.

Ayrıca iklim değişikliği senaryoları da dikkate alınarak “Büyük Orman Yangınları Eylem Planları” hazırlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, medya kuruluşlarının yangın sezonunda hava durumu ile birlikte yangın riski konusunda da bilgilendirme yapması gerektiği belirtildi.

Enerji nakil ve dağıtım şirketlerine de görev düşerken, hatların düzenli bakımı, trafoların güvenliğinin sağlanması ve riskli bölgelerde hatların yer altına alınması gerektiği aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda eğitim çalışmaları artırması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ise camilerde bilgilendirme yapması gerektiği ifade edildi.