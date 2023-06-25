Orman Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Kemalpaşa Orman Yangın Ekip Merkezi'nde Cumartesi günü gerçekleşen tatbikata Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak personel ile 300 orman yangın gönüllüsü ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Orman Genel Müdürü hemşerimiz Bekir Karacabey, orman yangınları ile olan mücadelede erken müdahalenin önemine değinerek, yangına ilk müdahale süresinin 11 dakikaya kadar indirildiğini söyledi.

Karacabey, Tatbikat; 9 teknik eleman, 25 orman muhafaza memuru, 116 yangın işçisi olmak üzere toplam 150 personelin kontrolünde; 2 helikopter, 2 Airtractor yangın söndürme uçağı, 2 yangın yönetim aracı, 14 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 treyler ile yapıldığını ifade etti.

Ardından katılımcılara hitap eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile mücadelede her yıl daha da iyiye gittiğimizi, yapılan araç, gereç ve personel desteği ile sağlandığını vurguladı.

Bakan Yumaklı, yalnızca 5 ülkede bulunan “Yangın Koordinasyon Uçağı"nın pek çok teknolojik donanım ve yapay zeka unsuru barındırdığını bu sayede gelişmiş görüntüleme ve haberleşme imkanın sağladığını da sözlerine ekledi.

Yapılan tatbikat ile Orman Genel Müdürlüğü olası bir orman yangınındaki havadan ve karadan yapacağı mücadele kabiliyeti gözler önüne serildi.

Tatbikatın ardından yapılan geçit töreni ile hava ve kara araçları sergilenerek tatbikat sona erdi. Haber Merkezi