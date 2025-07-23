Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi hayatını kaybetti. Şehitlerin cenazeleri Kırka Mahallesi’ne getirilecek.

Alevlerin İçinde Kaldılar

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 10 orman görevlisi şehit oldu. Yangın alanında görev yapan ekiplerin yoğun çabalarına rağmen alevlerin arasında kalan görevlilerin kurtarılamadığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın sırasında yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Eskişehir Seyitgazi’de başlayıp Afyon’a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlere çevirmesiyle yangının içinde kaldı.”

Yumaklı, 1 Haziran'dan itibaren olağanüstü sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nemin yangın riskini artırdığına dikkat çekerek, “10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Hayatını kaybeden 10 orman görevlisinin cenazelerinin Eskişehir’in Kırka Mahallesi’ne getirileceği bildirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Hatipoğlu: “Çok Acı Bir Akşam Yaşıyoruz”

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hatipoğlu, “Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Hatipoğlu, yangının büyüklüğüne dikkat çekerek, “Çok büyük bir orman değil. Bu kadar küçük bir ormanın içinde bu nasıl oldu, inanamıyoruz. Dün bir tehlike atlatmıştık, bugün şehit verdik. Çok üzgünüz” dedi. Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğuna da dikkat çeken Hatipoğlu, toplumun bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

7 Farklı Noktada Yangın Sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülke genelinde 11 büyük yangın çıktığını belirterek, şu anda Sakarya, Karabük, Manisa, Eskişehir ve Bilecik’te 7 yangınla mücadele edildiğini kaydetti. Bakan, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.