Ziyarete Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Gün de katılırken, AKUT Ankara Operasyon Merkezi Ekip Lideri Ergün Kayaarslan ve ekibiyle bir araya gelindi.

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, şehit olan gönüllülerin anısına dualar edildi.

“ONLAR SADECE BİRER İSİM DEĞİL”

Genel Başkan Aslan, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Onlar sadece birer isim değil... Hayalleri vardı; hem ormanı korumak hem de AKUT gönüllüsü olarak hayat kurtarmak istiyorlardı. Bu hayallerin peşinden cesaretle gittiler. Ve vatan toprağına, ormanın kalbine şehit düştüler. Rahmetle, minnetle, gözyaşıyla anıyoruz hepsini. Milletimizin başı sağ olsun.”

“UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Şehitlerin emaneti olan AKUT ailesine destek vermeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Aslan, “Birlikte ağladık, birlikte dua ettik. Unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Aslan, hem şehit ailelerinin hem de AKUT gönüllülerinin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.