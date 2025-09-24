Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ile birlikte Yozgat’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Türkyılmaz’dan Yozgat Ziyareti

Türkyılmaz ve Bayıcı, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü İbrahim Korkmaz’ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Türkyılmaz, nazik ev sahiplikleri için Korkmaz ve ekibine teşekkür etti.

Türkyılmaz’dan Yozgat Ziyareti1

Heyet daha sonra Çayıralan Orman İşletme Müdürü Onur Kaya’yı ziyaret etti. Türkyılmaz, Kaya’ya çalışmalarında kolaylık ve başarı dileklerini ileterek ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

Araç piyasasında vergi artıyor! Rekabet kızışıyor!
Araç piyasasında vergi artıyor! Rekabet kızışıyor!
İçeriği Görüntüle

Türkyılmaz’dan Yozgat Ziyareti2

Ziyaretler kapsamında Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay da makamında ziyaret edildi. Türkyılmaz, Karaçay ve ekibine samimi ilgileri ve ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan