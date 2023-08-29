Karacabey, “Ülkemizde ve Dünyadaki nüfus artışına paralel olarak artan endüstriyel odun ve odun ürünleri ihtiyacı, ekonomideki gelişmelere paralel olarak uluslararası piyasalardan ürün teminini de zorlaştırmıştır” dedi.

Karacabey yaptığı açıklamada, “Son yıllarda dünya genelinde yaşanan olumsuzluklar sektördeki ithalat maliyetlerini büyük oranda artırmıştır. Bu da önemli miktarda milli servetin yurt dışına çıkmasına sebep olmaktadır. Teşkilat olarak yeni istihdam alanlarının oluşumunda öncü olmak için alternatif türlerle, endüstriyel ağaçlandırmalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır.Orman alanlarını ve Orman varlığımızı gelecek nesillerin kullanımına sağlıklı bir şekilde taşımayı, asli görev edinmiş olan Orman Genel Müdürlüğü, Orman alanlarını ve Orman varlığını sürekli geliştirirken, orman sanayisinin talebini karşılamak için, yerli ürün arzını sürdürebilir şekilde arttırmaya devam etmektedir. Orman Araştırma Enstitülerimiz tarafından yapılan bu çalışmalar ülkemiz için çok önemli hale gelmiştir. Küresel iklim değişikliği sebebi ile Dünyada yaşanan enerji, gıda ve su krizinin orman alanları ve orman ürünlerini de olumsuz olarak etkileyeceği düşünüldüğünde, Endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları, odun hammaddesi ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, ormanla kaplı olan alan miktarının ve karbon tutma kapasitesinin arttırılmasında önemli rol oynayacaktır.Dünyadaki olumsuz gelişmelerin aksine, bu muhteşem başarı hikâyesini yazan teşkilatıma ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyada ince çaplı odun hammaddesi talebinin önemli bir bölümü endüstriyel ağaçlandırmalardan sağlandığı belirten Karacabey, Okaliptus'lerin başta kâğıt endüstrisi olmak üzere mobilya, parke, maden direği, palet, tekne, müzik aletleri yapımı, kozmetik ve ilaç sanayinde gibi birçok kullanım alanlarının her geçen gün arttığı belirtilirken evsel atık çamurları ve verimli yağ üretimi için araştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Haber Merkezi