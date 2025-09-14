Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli bir albay olup, 28 yıllık askeri kariyerine ve özellikle özel kuvvetlerdeki 17 yıllık bordo bereli hizmetine dayanarak adını duyurmuş önemli bir isim olarak duyulmuştur.

1971 İstanbul’da doğduğu bilinen Özeller aslen nereli olduğu bilinmemektedir.

Öğretmen bir babanın oğlu olarak 1980'lerde Bursa'ya yerleşmiş ve burada Bursa Atatürk Lisesi'nde ortaokul eğitimi almış, ardından Askeri Liseye geçmiştir.

Eğitimine başladığı günden itibaren askeri disiplinden taviz vermeyerek, TSK'da görev almayı sürdürmüş ve 28 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiştir.

Özeller, özellikle terörle mücadeledeki aktif rolü ve bordo bereli olarak gerçekleştirdiği özel kuvvetler görevleriyle tanınmaktadır.

Bu süre zarfında, Amerikan hükümetinin kendisine sunduğu madalyayı reddetmesi ve Kosova'da Alman askerleriyle yaşadığı kavga nedeniyle de basında geniş yer bulmuştur.

Emekli olduktan sonra, yönetim ve organizasyon üzerine yüksek lisans yapmış olan Orkun Özeller, liderlik, doğa sporları, paraşüt, kış sporları gibi konularda da geniş bir ilgi alanına sahiptir.

Özeller, aynı zamanda ulusal birlik konularına dair derinlemesine araştırmalar yapmış ve özellikle sığınmacı sorunları üzerine çeşitli çalışmalar yürütmüştür.

Yazarlık alanında da kendini göstermiş olan Özeller, "İncirlik Ağacı" adlı kitabını yayınlamış ve çeşitli medya kanallarında gündem konuları ve ulusal güvenlik üzerine konuşmalar yapmıştır.