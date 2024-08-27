TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, iş dünyasında son dönemdeki etkili çalışmaları ve faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 1980 yılında iş dünyasına adım atan Turan, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol alarak önemli başarılara imza attı. Ancak Orhan Turan'ın hayatı ve kariyeri hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Orhan Turan kimdir? İşte detaylar...

ORHAN TURAN KİMDİR?

Orhan Turan, 1960 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Eğitim hayatının ardından, iş dünyasında etkili bir isim olarak dikkat çekmeye başladı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAKİ ROLÜ

Orhan Turan, çeşitli sivil toplum derneklerinde önemli görevlerde bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Isı, Ses ve Yangın Yalıtımları Derneği (İZODER) kurucuları arasında yer aldı ve 1997 yılında İZODER’in yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Bu görevini 1999 yılına kadar sürdürdü.

2007-2011 yılları arasında İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Turan, derneğin stratejik yönelimine katkıda bulundu. Ayrıca, 2017-2019 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) denetleme kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Turan, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimler vererek akademik dünyaya da katkıda bulundu. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve TÜRKONFED yönetim kurulu başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

TÜSİAD BAŞKANLIĞI VE ÖDÜLLER

29 Mart 2022 tarihinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Orhan Turan, bu görevdeki başarısıyla birçok ödül kazandı. Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young işbirliğiyle düzenlenen Yılın Girişimcisi yarışmasında "Yılın Girişimcisi" ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Monte Carlo'da düzenlenen Dünya Yılın Girişimcisi yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.