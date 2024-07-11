Orhan Turan, iş dünyasında tanınan isimlerden olarak öne çıkıyor. Sıklıkla hakkındaki detaylar merak edilerek araştırılıyor. Orhan Turan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi şirketin sahibidir? İşte ayrıntılar

ORHAN TURAN KİMDİR?

Orhan Turan, 1960 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk iş dünyasının önemli isimlerinden biridir. 29 Mart 2022 tarihinden bu yana Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

EĞİTİM VE AKADEMİK KARİYER

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1981 yılında mezun olan Orhan Turan, işletme alanındaki yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü dersler vererek akademik alanda da katkıda bulunmuştur.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE LİDERLİK GÖREVLERİ

Orhan Turan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstlenmiştir. 1997-1999 yılları arasında Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) yönetim kurulu üyeliği yapmış, 2007-2011 yılları arasında İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, ayrıca TÜSİAD Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

BAŞARILAR VE ÖDÜLLER

2008 yılında CNNTürk, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young tarafından düzenlenen "Yılın Girişimcisi" yarışmasında ödül kazanmış ve Monte Carlo'da Türkiye'yi temsil etmiştir.

ORHAN TURAN HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ?

Ünlü iş insanı Orhan Turan, yalıtım sektöründe faaliyet gösteren ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanı'dır.