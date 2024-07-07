Orhan Miroğlu, Türk yazar ve siyasetçidir. 1953 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde doğan Miroğlu'nun çocukluğu Batman ve Diyarbakır bölgelerinde geçmiştir. Demokratik gençlik hareketine 1970-1980 yılları arasında katıldı ve 1980 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında tutuklanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 1988'de genel af kapsamında serbest bırakıldı.

Yazarlık kariyeri boyunca Dıjwar, Çapraz Ateşte İki Halk: Kürtler ve Türkler, Hevsel Bahçesinde Bir Dut Ağacı, Barışa Dair Bir Hikayemiz Olsun, Herşey Bitti Ana’ya Söyleyin, Ona Zarfsız Kuşlar Gönderin, Affet Bizi Marin ve Ölümden Kalıma gibi eserler vermiştir. Ayrıca siyasete de ilgi gösteren Miroğlu, HADEP, DEHAP ve Demokratik Toplum Partisi gibi çeşitli siyasi kuruluşlarda yer almıştır. Gazetecilik kariyeri ise Radikal İki, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Politika, Taraf ve Birgün gazetelerinde köşe yazarlığı yapmasıyla devam etmiştir. 2012 yılında Star gazetesinde yazmaya başlayan Miroğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP'den Mardin milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.