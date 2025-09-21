Valizlerin karıştırılması, eşyaların çalınması ve odalarda işçilere ait izlerin bulunması büyük tepki çekerken, Orhan Dilsiz adlı bir işçinin kız öğrencilerin ranzalarına kendi sosyal medya hesabını yazdığı öne sürüldü

Kyk Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda Skandal İddialar

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu, yaz tatilinin ardından dönen öğrencilerin karşılaştığı olaylarla gündemde. Öğrenciler, odalarına döndüklerinde valizlerinin karıştırıldığını, eşyalarının çalındığını ve odalarının tadilat sürecinde işçiler tarafından izinsiz kullanıldığını iddia etti.

Bazı öğrenciler, odalarında tıraş bıçakları, içki şişeleri ve sigara izmaritleri bulduklarını söyledi. Bir öğrenci ise, iç çamaşırlarının bulunduğu valizinin açıldığını ve eşyalarının çalındığını ifade etti. Başka bir öğrenci ise odasına prezervatif atıldığını ve iç çamaşırlarına kalpler çizildiğini ileri sürdü.

Orhan Dilsiz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde ise tadilat için yurtta bulunan işçilerden birinin, kız öğrencilerin ranzalarına kendi Instagram hesabını yazdığı görüldü. Bu kişinin Orhan Dilsiz olduğu iddiası sosyal medyada tepki topladı.

Bitlis nüfusuna kayıtlı olan Orhan Dilsiz, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde ikamet ediyor. 05 Ocak 2005 doğumlu olan Dilsiz’in adı, KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaşanan olaylar sonrasında sosyal medyada gündeme geldi.