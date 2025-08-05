Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinin Kılıçkaya beldesinde doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. 1993'te Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı. Bu görevini yürütürken Kırıkkale'deki Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinde patlama meydana gelmiş ve 4 kişi ölmüştür.

2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten Genelkurmay II. Başkanlığına atandı.

24 Aralık 2021'de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.16 Ağustos 2023'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine başladı. 5 Ağustos 2025'te Genelkurmay Başkanlığına atandı.