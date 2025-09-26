Organlarını bağışlayan kişilerin eşleri ve birinci derece yakınları ise, ihtiyaç duymaları halinde organ nakli bekleme listesinde öncelik hakkına sahip olacak. Bugün yürürlüğe giren yönetmelik, organ bağışı sürecinde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Organ bağışında dijital dönem resmen başladı. Vatandaşlar bundan sonra e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilecek. Beyan sırasında bağışçının belirlediği kişiler, e-Nabız üzerinden bilgilendirilecek. En dikkat çeken yeniliklerden biri ise, organ bağışında bulunan kişilerin eş ve birinci derece yakınlarının nakil bekleme listesinde öncelikli hale gelmesi oldu. Düzenlemenin uygulanması Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Süreç Hızlanacak

Resmî Gazete’de yayımlanan “Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile süreç daha hızlı işleyecek. Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresiyle yapılacak kimlik doğrulamasının ardından, iki aşamalı güvenlik sistemiyle bağış işlemleri tamamlanabilecek. Vatandaşlar ayrıca beyanlarını istedikleri zaman yine e-Devlet veya e-Nabız üzerinden güncelleyebilecek.

Yetkili Kişi Bağış Kararını Teyit Edecek

Yönetmelikte, bağışçının vefatı halinde iradenin nasıl teyit edileceğine dair ayrıntılar da yer aldı. Buna göre, kişi hayattayken eşini, çocuklarını, anne-babasını ya da kardeşlerinden birini; bu kişiler yoksa herhangi bir yakınını, organ bağışı konusundaki iradesini ölümünden sonra ortaya koymak üzere yetkilendirebilecek. Aile içinde farklı görüşler olsa dahi, bağışçının belirlediği kişinin iradesi esas alınacak. Eğer bağışçı hayattayken herhangi bir beyan ya da yetkilendirme yapmamışsa, mevcut uygulamada olduğu gibi yakınlarından birinin onayı aranacak.

Aileye öncelik tanınacak

Yeni düzenleme ile birlikte organ bağışçılarının ailelerine de önemli bir hak getirildi. Organlarını bağışlayan kişilerin eş ve birinci derece yakınları, ileride organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli olacak.