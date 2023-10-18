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Yozgat'ta balık fiyatları, son dönemde yüksek seviyelerde seyrediyor. Fiyatların yüksek olmasında hava şartları, balıkçıların avlama durumu ve aracı maliyetleri gibi faktörler etkili oluyor.

Yozgat'ta Sinop'tan gelen hamsi kilogram başına 80 liraya kadar satılıyor. Ancak bu fiyat Ordu'da farklı bir tablo çiziyor.

Ordu'da hamsi fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanmış durumda. Sezon başında kilogram başına 150 liraya kadar ulaşan hamsi fiyatları, şu an 40 liraya kadar geriledi.

Ordu'da uygun fiyatlarla satılan hamsi, Yozgat’a ulaştığında kilogram başına 80 liraya kadar yükseliyor.

Havaların soğuması ve mevsimsel etkilere bağlı olarak Yozgat'taki balık fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Ancak bu sürecin ne kadar süreceği ve fiyatların ne zaman dengeye oturacağı belirsizliğini koruyor.

Yozgat'ta sunulan balık çeşitleri ve fiyatları; Karadeniz hamsi 70 lira, Sinop hamsi 80 lira, uskumru 100 lira, Karadeniz kefal 130 lira, İzmir mercan 120 lira, çupra 200 lira, Karadeniz levrek 200 lira, Karadeniz alabalık 160 lira ve Karadeniz somon 180 lira.

Yozgat ve Ordu'daki balık fiyatlarındaki bu farklar, hem balıkçılar hem de tüketiciler için önemli bir konu haline gelmiş durumda. İlerleyen günlerde hava koşulları, denizdeki avlama durumu, aracı maliyetleri ve bu fiyat farklarının ne kadar süreceğini belirleyecek gibi görünüyor. (Melike Aslı Arslan)