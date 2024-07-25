Tasarruf tedbirleri kapsamında Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 13 şube müdürlüğü kapatıldı. İşte kapatılan BİK şubeleri ve bağlandıkları yeni şubeler...

HANGİ BİK ŞUBELERİ KAPATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı 13 şube müdürlüğü kapatıldı. Alınan bu kararla, kapatılan şubeler ve bunlara bağlı olan şubeler, kalan şubelere devredildi.

KAPATILAN BİK ŞUBELERİ ŞUNLAR:

Aydın

Balıkesir

Çorum

Denizli

Eskişehir

Kayseri

Kocaeli

Sakarya

Şanlıurfa

Manisa

Mersin

Şanlıurfa

Ordu

Alınan kararla birlikte Samsun Basın İlan Kurumu Şubesine mevcutta bağlı olan Amasya, Sinop ve Tokat ile birlikte Ordu, Çorum, Yozgat da bağlanmış oldu.

Bu karar, 1 Ağustos 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

İşte BİK şubelerinin mevcut ve yeni bağlanan şubeleri...