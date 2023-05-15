Kesin olmayan verilere göre 14 Mayıs 2023 Yozgat cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum ise belli oldu. Yozgat merkez ve ilçelerde en çok oy kullanılan isim Recep Tayyip Erdoğan oldu.

KATILMA ORANI DÜŞTÜ

Yozgat genelinde 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 iken 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilleri genel seçimlerinde ise bu oran yüzde 86.63 düştü.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına adaylar Yozgat’tan; Recep Tayyip Erdoğan 185 bin 629 oyla yüzde 72.70, Kemal Kılıçdaroğlu 54 bin 485 oyla yüzde 21.34, Sinan Oğan 14 bin 333 oyla yüzde 5.61 - Muharrem İnce ise 903 oyla yüzde 0.35 oy aldılar.

İLÇELERDE DURUM NE OLDU?

Kesin olmayan sonuçlara göre ilçelerden cumhurbaşkanı adaylarına kullanılan oy sayıları ve oy yüzdeleri ise açıklandı. Yozgat Merkezde olduğu gibi ilçelerde de genel olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi ön plana çıktı.

Akdağmadeni’nden Recep Tayyip Erdoğan’a 17 bin 317 oyla yüzde 77.44, Kemal Kılıçdaroğlu’a 3 bin 777 oyla yüzde 16.89, Sinan Oğan’a bin 137 oyla yüzde 5.8, Muharrem İnce’ye 132 oyla yüzde 0.59 oy kullanıldı.

Aydıncık’ta ise durum şu şekilde; Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 388 oyla yüzde 78.39, Kemal Kılıçdaroğlu bin 275 oyla yüzde 18.55, Sinan Oğan 174 oyla yüzde 2.53, Muharrem İnce 36 oyla yüzde 0.52.

Boğazlıyan ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan’a 13 bin 107 oyla yüzde 60.46, Kemal Kılıçdaroğlu 7 bin 366 oyla yüzde 33.98, Sinan Oğan bin 139 oyla yüzde 5.23, Muharrem İnce 68 oyla yüzde 0.31 oy verildi.

Çandır’da Recep Tayyip Erdoğan’a bin 828 oyla yüzde 66.23, Kemal Kılıçdaroğlu 779 oyla yüzde 28.22, Sinan Oğan 147 oyla yüzde 5.33, Muharrem İnce 6 oyla yüzde 0.22 olarak açıklandı.

Çayıralan’da yaşayan vatandaşların kararı ise şu şekilde; Recep Tayyip Erdoğan 4 bin 346 oyla yüzde 65.28, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 7 oyla yüzde 30.15, Sinan Oğan 262 oyla yüzde 3.94, Muharrem İnce 42 oyla yüzde 0.63.

Çekerek ise son durum şu şekilde açıklandı; Recep Tayyip Erdoğan 9 bin 648 oyla yüzde 77.23, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 428 oyla yüzde 19.45, Sinan Oğan 371 oyla yüzde 2.97, Muharrem İnce 37 oyla yüzde 0.3 oy aldı.

Kadışehri’nde vatandaşların tercihi ise; Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 473 oyla yüzde 84.03, Kemal Kılıçdaroğlu 846 oyla yüzde 12.99, Sinan Oğan 174 oyla yüzde 2.67, Muharrem İnce 20 oyla yüzde 0.31 olarak açıklandı.

Saraykent ilçesinde ise son durum şu şekilde; Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 42 oyla yüzde 86.28, Kemal Kılıçdaroğlu 555 oyla yüzde 9.5, Sinan Oğan 230 oyla yüzde 3.94, Muharrem İnce 17 oyla yüzde 0.29.

Son olarak Sarıkaya için açıklanan veriler kesin olmamakla beraber şu ifadelerle açıklandı; Recep Tayyip Erdoğan 14 bin 822 oyla yüzde 79.2, Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 718 oyla yüzde 14.52, Sinan Oğan bin 106 oyla yüzde 5.91, Muharrem İnce 68 oyla yüzde 0.36 oy aldı.

Şefaatli: Recep Tayyip Erdoğan 6 bin 364 oyla yüzde 65.98, Kemal Kılıçdaroğlu: 2 bin 707 oyla yüzde 28.7, Sinan Oğan: 528 oyla yüzde 5.47, Muharrem İnce: 46 oyla yüzde 0.48 oy aldı.

Sorgun: Recep Tayyip Erdoğan 39 bin 807 oyla yüzde 79.4, Kemal Kılıçdaroğlu: 7 bin 613 oyla yüzde 15.18, Sinan Oğan: 2 bin 600 oyla yüzde 5.19, Muharrem İnce: 116 oyla yüzde 0.23 oy aldı.

Yenifakılı: Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 142 oyla yüzde 56.38, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 466 oyla yüzde 38.59, Sinan Oğan: 182 oyla yüzde 4.79, Muharrem İnce: 9 oyla yüzde 0.24 oy aldı.

Yerköy: Recep Tayyip Erdoğan 15 bin 344 oyla yüzde 66.93, Kemal Kılıçdaroğlu: 6 bin 161 oyla yüzde 26.88, Sinan Oğan: bin 345 oyla yüzde 8.87, Muharrem İnce: 74 oyla yüzde 0.32 oy aldı. Melike Aslı Arslan