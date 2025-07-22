Ajans uzmanlarınca 2025 yılı ilk altı ayında toplam 10 proje döngüsü yönetimi, 1 girişimcilik, iş planı ve kanvas ve 1 AB proje yazma eğitimi verildi. Uygulamalı şekilde 2 gün süren eğitimlere toplam 375 kişi katılım sağlayarak toplamda 155 saat eğitim düzenlendi.



Eğitimlerden Cumhuriyet Üniversitesi İBF Çalışma Ekonomisi Bölümü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi personel ve öğrencileri ile bireysel başvurularla eğitimlere başvuran kişiler faydalandı.



Eğitimlerde sadece Ajans ve Bakanlık fonları değil ulusal ve uluslararası fonları için proje yazma mantığı ve dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Eğitimlerde sorun-hedef-strateji ve paydaş analizi, faaliyet planı ve bütçe hazırlığı ile mantıksal çerçeve matrisi mantığı ve hazırlanması aşamaları anlatılıyor. Katılımcıların örnek proje hazırlama süreçleri ile keyifle geçen eğitimler yıl boyunca açık olup tüm paydaşların başvurularına açık olacak. Eğitimlere başvurmak isteyenler https://www.oran.org.tr adresinden işlem yapabilecek.