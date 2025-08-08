Sezen sunumunda, “Yerel Kalkınma Hamlesi” programının hedefleri, destek mekanizmaları ve Yozgat özelinde belirlenen stratejik yatırım alanları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Sunumunda Yerel Kalkınma Hamlesi’nin, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı, yerel potansiyeli harekete geçirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçladığını vurgulayan Doğu Sezen, “Program ile Yozgat’ın yerel potansiyelinin ekonomiye kazandırılması, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, istihdamın artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Yozgat’ın kendi dinamikleriyle kalkınmasını esas alan program, sürdürülebilir büyüme ve bölgesel eşitlik hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, Türkiye genelindeki 81 il için özel olarak belirlenen yatırım önceliklerini içeriyor. Programın usul ve esaslarını belirleyen tebliğ ise 9 Temmuz 2025 tarihli ve 32566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Program kapsamında yatırımcılara danışmanlık desteği sağlamak amacıyla “Teknik Yardım Masaları” oluşturuldu. Bu masalar, her gün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. ORAN Kalkınma Ajansı’nın Kayseri, Sivas ve Yozgat Yatırım Destek Ofisleri ise hafta içi her gün yatırımcıları ağırlıyor.

Yatırımcılar, başvurularını 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

Sunum, meclis üyelerinin sorularının yanıtlanması ve teknik detayların paylaşılmasıyla tamamlandı.