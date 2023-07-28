Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneşli havaların etkisi arttı. Güneş ışığının deri katmalarını geçen ultraviyole (UV) ışınlarının göz sağlığına zararlı olduğu bilinirken, kendini korumak isteyen vatandaşların polarize camlı güneş gözlüklere talepleri yoğunlaştı. Optisyenler ise, plastik imitasyon gözlüklerin sağlığa zarar verdiğini ve güneşin zararlı ışınlarından korunmak için polarize cam kullanılması gerektiğini söyledi. Cam renginin de çok önemli olduğuna değinen optisyenler, genellikle füme, kahverengi ve yeşil renklerin tercih edildiğini aktardı.

“VATANDAŞLAR KAR ETTİKLERİNİ DÜŞÜNMEMELİ”

Optisyenler, polarize camların zararlı güneş ışınlarını engellemek için önemli olduğunu belirtti. Bazı polarize camların plastik ya da küçük cam sanıldığını dile getiren optisyenler, “Cam polarize değilse mutlaka mineral cam olmalıdır. Yoksa güneşe karşı bir koruması olmaz. Piyasada 50-100 liraya satılan imitasyon gözlüklerin güneşe karşı bir koruması yok. Hatta ekstra zararı var. Sahte gözlükler göz tansiyonuna ve farklı göz hastalıklarına neden olabilir. O malzemelerin sağlıkla ilgili bir altyapısı olmadığı için güneşin zararlı ışınlarını engellemiyor. Polarize cam bunları engeller. Ama gözlüğün rengi de önemlidir, sarı renkli bir cam çok fazla fayda etmez. En çok verdiğimiz cam renkleri füme, kahverengi ve yeşil. UV ışınları gözlerimizi yakar, kanlanma ile batma yapar ve erken görme sorunlarına neden olur. Bu yüzden vatandaşlar güneş gözlüğü alırken imitasyon tercih ettikleri zaman kar ettiklerini düşünmemeli” dedi. İHA/Haber Merkezi