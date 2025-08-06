İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında yürütülen çalışmalar kapsamında 284 olayda 117 şüpheli şahıs yakalanırken, 54 bin 149 kişi ve 20 bin 213 araç sorgulandı. Ayrıca, 112 umuma açık yer denetlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde asayişten kaçakçılığa, trafikten teröre kadar birçok alanda suç ve suçlularla etkin mücadele yürüttü.

Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında çeşitli suçlardan aranan 117 kişi ekipler tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 olayda 3 yabancı uyruklu şahsa idari işlem uygulanırken, 169 yabancı uyruklu kişinin sorgulaması, 98 ikametin ise kontrolü sağlandı.

Narkotik suçlar kapsamında 2 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, siber suçlara yönelik açık kaynak araştırmalarında 321 sosyal medya hesabı/sitesi hakkında inceleme yapıldı. Bunlardan 21’i için açık kaynak araştırma raporu hazırlandı.

Terör suçlarıyla mücadele çerçevesinde meydana gelen 3 olayda, 1 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Trafik faaliyetleri kapsamında 14 bin 233 araç ve 5 bin 51 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller sonucu 134 araç trafikten men edilirken, 24 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Toplum destekli kolluk faaliyetleri kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık, KADES, trafik güvenliği ve siber farkındalık konularında yaklaşık 10 bin vatandaşa ulaşılırken, binlerce bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Bu kapsamda, 3 bin 498 kişiye hırsızlık ve dolandırıcılık, 600 kişiye KADES, 4 bin 94 kişiye trafik, bin 10 öğrenciye siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suçla mücadelesini aralıksız sürdüreceğini vurguladı.