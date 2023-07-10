İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sokak çalışmaları ve Kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde Yozgat’ta uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 2 şüpheli araç Yozgat’ın Yerköy ilçesinde alınmış, araçlar içerisinde yapılan aramada, 97 adet Sentetik Ecza ile bir miktar Kokain ve Ecstasy maddeleri ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs hakkında TCK 191 kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarla ile mücadele kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İl Merkezinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 220 paket kaçık sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İl Merkezinde şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Alpaslan Demir