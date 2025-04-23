Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırı sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 22 Nisan tarihinde gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan Day’ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 Nisan’da şehit düştüğünü açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan’da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

TRABZON’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Trabzon doğumlu olduğu belirtilen Berat Mecit Day’ın şehadet haberi memleketinde büyük üzüntüyle karşılandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehidimiz var Trabzon… Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman askerimiz P. Uzm. Onb. Berat Mecit Day’a Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun…” ifadelerine yer verdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da başsağlığı mesajında, “Başımız sağ olsun. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada kahraman askerimiz, Trabzon’umuzun evladı P. Uzm. Onb. Berat Mecit Day şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize sabırlar diliyoruz” açıklamasında bulundu.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU VE ŞEHADET SÜRECİ

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin bölgelerinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu, yoğun çatışmalarla devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan Berat Mecit Day, 22 Nisan’da düzenlenen saldırıda ağır yaralandı. Hemen ardından Işıklı Sahra Hastanesi’ne sevk edilen Day, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 23 Nisan’da şehit oldu.

Day’ın yaşı ve ailesine dair detaylı bilgiler güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadı. Şehidin naaşının, memleketinde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilmesi bekleniyor.