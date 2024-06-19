Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs-19 Haziran 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda cezası ile aranması bulunan 14 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.C. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde, hakkında cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.T. isimli şahıs Çekerek ilçesinde, hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. isimli şahıs Çekerek ilçesinde, Haklarında kasten yaralama suçundan 4 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.E. ve D.E. isimli şahıslar Sorgun ilçesinde, hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.Y. isimli şahıs Sorgun ilçesinde, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.K. isimli şahıs Sorgun ilçesinde, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.U. isimli şahıs Sorgun ilçesinde, hakkında alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde, hakkında kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.S. isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde, hakkında infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.Ö. isimli şahıs Çayıralan ilçesinde, hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.G.K. isimli şahıs Yozgat-Merkezde, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü. isimli şahıs Yozgat Merkezde, yakalandı” ifadelerine yer verildi.