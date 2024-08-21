Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir ve zehir tacirleri ile mücadeleye devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narko ekiplerince 20 Ağustos 2024 tarihinde Sorgun ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişi gözaltın alındı. Operasyon kapsamında 90 adet sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet extacy uyuşturucu maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında hakkında 6 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 600 gün adli para cezası ile aranması bulunan B.A. ile A.T. şahıslar gözaltına alınarak cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ve zehir tacirleri ile mücadele kapsamında Narko ekiplerimizce Sorgun ilçesinde 20 Ağustos 2024 tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde, 6 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 600 gün adli para cezası ile aranması bulunan B.A. ile A.T. gözaltına alınmış yapılan aramalarda; 90 adet sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet extacy uyuşturucu maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş olup; gözaltına alınan (2) şüpheli şahıs hakkında TCK 191 kapsamında işlem başlatılmış olup, şüpheli B.A. adli işlemler akabinde cezaevine teslim edilecektir” denildi.