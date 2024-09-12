Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince Ankara ilinde yapılan operasyonda, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ)” suçundan hakkında ‘6 Yıl 10 Ay 15 Gün’ kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.D. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Sincan T Tipi Kapalı Cezaevine konulduğu bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Eylül 2024 günü Yozgat-Sarıkaya İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerince Ankara ilinde yapılan operasyonda hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ)’ suçundan ‘6 Yıl 10 Ay 15 Gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan R.D. isimli şahıs çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Sincan T Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.