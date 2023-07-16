Op. Dr. Burak Olgun, çene hattında kavis oluşturarak kişiye daha simetrik, güçlü bir çeneyle birlikte genç ve güzel bir görünüm kazandıran uygulamayla ilgili merak edilenleri anlattı.

Dr. Olgun, “Estetikte önemli olan ‘altın oran’ prensibinde, çene hattının yanlardan keskin bir görüntüye sahip olması beklenir. Genetik faktörler nedeniyle çene yuvarlak ya da köşeli olabilir, özellikle yaşla birlikte çenenin formunda küntleşme oluşabilir, çene hattı zaman içinde meydana gelen sarkmayla birlikte keskinliğini yitirebilir. Böyle durumlarda daha simetrik ve daha güçlü bir çene görüntüsü elde etmek için çene dolgusundan faydalanıyoruz” dedi.

“Sarkmayı toparlıyor gıdıyı saklıyor”

Çene dolgusu ile yüz hattının kolayca şekillendirildiğini dile getiren Op. Dr. Burak Olgun, “Çene hattına yapılan dolgu uygulaması söz konusu bölgeye keskinlik kazandırmakla beraber ciltteki sarkmaları toparlar, gıdıyı saklar ve boynun daha ince görünmesini sağlar. Kişiye çok daha genç bir görünüm kazandıran çene dolgusu, cerrahi bir işlem gerektirmediğinden oldukça kolay bir şekilde uygulanır. 15 ila 30 dakika arasında tamamlanan konforlu bir süreçtir” şeklinde konuştu.

“İşlem kısa sürüyor bandaja gerek duyulmuyor”

Op. Dr. Burak Olgun, çene dolgusunun nasıl yapıldığını anlatarak, “Öncelikli olarak çenede dolgu uygulayacağımız bölgeyi belirleyip işaretliyoruz. İşlem yapacağımız bölgeye anestezi uygulayarak uyuşmasını bekliyoruz. Sonrasında FDA onaylı dolguları ince uçlu iğneler yardımıyla çenede eksiklik olan bölgelere uyguluyoruz. Kişiler, kısa süren bu işlem sonrasında günlük hayatına devam edebiliyor. Herhangi bir bandaja da gerek duyulmuyor. Yalnızca uygulamadan 1 hafta sonra bir doktor muayenesi yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Anında gözle görülür değişim”

Çene dolgusunun acısız ve ağrısız bir işlem olduğunu, işlemin en büyük avantajının da anında değişim sağlaması olduğunu belirten Op. Dr. Burak Olgun, “Çene dolgusu, kişide hemen gözle görülür bir değişim meydana getirir. Dolgunun tam olarak çeneye oturması 1 ayı bulabilir. Bu süreçte biz hastalarımızdan sıcak sauna, hamam gibi aşırı sıcak ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz” dedi.

“Uygun miktarda yapılmalı doğallık korunmalı”

Op. Dr. Burak Olgun, çene dolgusunun kişiye özel bir planlama ile yapılması gerektiğine ve doğallığı korumanın önemine de dikkat çekerek, “Çene dolgusu, kişiye özel planlanmalı. Yapılacak işlem, yüzün diğer bölgeleriyle uyumlu olmalı. Doktorun en uygun dolgu malzemesini yüzün doğru noktalarına uygun miktarda uygulaması çok önemli. İşlem yapılırken doğallık korunmalı” diye konuştu.

Dr. Olgun, uygulamanın kalıcılığı hakkında da şunları söyledi:

“Çene dolgusunun kalıcılık süresi 1 ila 2 yıl arasında değişir. İşlem için ideal kiloda olmanız ve genel sağlık durumunuzun da iyi olması gerekir.” İHA