Onursal Adıgüzel, son dönemde kim olduğu araştırılan ve merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Onursal Adıgüzel kimdir? İşte detaylar...

ONURSAL ADIGÜZEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

1985 yılında Malatya'da dünyaya gelen Onursal Adıgüzel, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamış, ardından Boğaziçi Üniversitesinde aynı alanda yüksek lisans yapmıştır.

SİYASİ KARİYERİNE ERKEN BAŞLADI

2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden aday olan Adıgüzel, 30 yaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girerek o dönemin en genç milletvekillerinden biri olmuştur.

ÖZEL HAYATI

Onursal Adıgüzel, evli ve bir çocuk babasıdır.