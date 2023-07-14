15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizen İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi Başkanı Nurullah Nurdoğan, “15 Temmuz günü, bildiğiniz gibi ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak ilan edilmiştir. Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun günüdür. Hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin yıl dönümü sebebiyle şehitlerimizi yâd etmek, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak maksadıyla Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğimizi ziyaret etti” dedi. Haber Merkezi