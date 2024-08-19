Onur Vural adını iş dünyasında hızla duyurmayı başaran isimlerden biri olarak öne çıkıyor. "Onur Vural kimdir?" sorusunun yanıtını arayanlar için, işte Vural'ın kariyer yolculuğu, başarıları ve kişisel bilgileri hakkında detaylar:

ONUR VURAL'IN KARİYER YOLU VE BAŞARILARI

1996 yılında Ford Otomotiv Sanayi AŞ'de iş hayatına başlayan Onur Vural, uzun yıllar Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda çeşitli yönetim ve kalite pozisyonlarında görev aldı. 2009 yılında Kocaeli'nde Ürün Geliştirme ve Kalite Müdürü olarak çalışmaya başlayan Vural, özellikle Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları'ndaki başarılı projeleri ile dikkat çekti.

2014 yılında TürkTraktör'ün Erenler Fabrikası'nın kuruluş sürecine katılan Vural, burada önemli bir rol üstlendi. Erenler Fabrikası'nın kuruluş çalışmalarında aktif olarak yer alan Vural, 2014-2016 yılları arasında Fabrika Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılında Fabrika Direktörü olarak atanan Vural, fabrikasının World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) çalışmalarında 'gümüş seviye'ye ulaşmasını sağladı.

TÜRKTRAKTÖR'DE YENİ GÖREV VE HEDEFLER

Ocak 2020 itibarıyla TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Onur Vural, şirketin satın alma süreçlerini yönetmek ve geliştirmekle sorumlu olacak. Bu yeni pozisyonda, Vural'ın 35 yıllık deneyimini TürkTraktör'ün başarısı için kullanması ve satın alma süreçlerine yeni bir vizyon kazandırması bekleniyor. Vural, bu görevi emekli olan Sedat Tezerişener'den devraldı.

EĞİTİM VE UZMANLIK

Onur Vural, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisliği bölümünden mezun olarak akademik bilgisi ve sektördeki geniş tecrübesi ile TürkTraktör'ün satın alma süreçlerine yön verecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Vural, yeni atamasıyla birlikte TürkTraktör’ün tüm satınalma süreçlerinin yönetilmesinden ve geliştirme çalışmalarından sorumlu oldu.