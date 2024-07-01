Ünlü oyuncu Onur Tuna'nın yeni imajı gündemde! FOX TV'de Şahane Hayatım dizisinde Mesut karakterini canlandıran Tuna, şimdi ise yaptığı radikal imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünlü oyuncu Onur Tuna, saçlarını sarıya boyatarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Saçlarını sarıya boyayarak sosyal medyada büyük yankı uyandıran Tuna, "Yaz kafası" notuyla paylaştığı yeni görüntüsüyle Mauro Icardi'ye benzetiliyor.

Oyuncunun bu yeni tarzı, sosyal medyada geniş kitlelerce konuşuluyor. Bazıları tarafından "Çakma Icardi" olarak yorumlandı.

Tuna'nın Mahkum dizisinden eski rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu ise arkadaşını destekleyen bir tavır sergiledi. Hacıoğlu, Onur Tuna'ya sosyal medya hesabından "Yaaa bu da yakışmış" yorumunda bulundu.

Şahane Hayatım dizisindeki performansıyla tanınan Onur Tuna'nın bu göz alıcı imaj değişikliği, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Önceden de bazı kullanıcılar tarafından Tarkan ve Burak Özçivit'e benzetilen Tuna, şimdi Icardi benzetmesiyle gündemde kalmaya devam ediyor.