Magazin dünyasında hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle her zaman konuşulan isimlerden biri olan oryantal Asena, geçtiğimiz hafta aldığı boşanma kararıyla gündeme gelmişti. 2017 yılında evlendiği iş insanı Hasan Dere ile yollarını ayıran Asena, ayrılığın üzerinden sadece bir hafta geçtikten sonra yıllardır uzak kaldığı sahnelere geri döndü. Boşandı soluğu sahnede aldı Asena 8 sene sonra geri döndü

Uzun Zamanın Ardından İlk Gösteriye Çıktı

Uzun süredir Almanya’da yaşayan ve evliliğinin ardından sahnelere veda eden Asena, dönüşünü sürpriz bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Paylaştığı fotoğrafın altına “Hoşgeldin(m)” notunu düşen ünlü dansçı, hayranlarını heyecanlandırdı.

Onur Çakmak (Asena) Kimdir?

Onur Çakmak ya da bilinen adıyla Asena (d. 1977, İstanbul), Türk dansçı. Aslen Rizeli bir baba ve Rusya'nın Krasnogorsk kentinden bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir.

Hayatı Hakkında Bilgiler

Arada bir geldikleri Türkiye'ye 15 yaşında kesin dönüş yaptı. Aslen Rizeli olan Asena'nın gerçek annesi Rusya'nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Karadeniz kadını olan babaannesinin ve Almanların kültüründe büyümüştür. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi'nin o yıllarda açtığı Otelcilik & Turizm Bölümünden mezun olmuş, 2001-2002 yılında da ikinci üniversitesi olan Bilgi Üniversitesi'ne devam etmiştir. 1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1998 yılında dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdüren Asena, davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başladı.

Çeşitli Programlarda Boy Gösterdi

1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Fakat yaşından ve okulundan dolayı show programlarında ancak 2 ay çalışabilmiş, ardından tekrar televizyona 1999 yılında dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli TV programlarında yer aldı. Bununla birlikte Asena'nın yaptığı başarılı işler onu zirveye taşımış, Türkiye’de ilk kez dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kestirmiştir. Türkiye'nin dalında ilk oryantal dans jüri üyesidir. Son yıllarda Asena için dansın miladı yakıştırması yapılmaktadır.

Türkiye’nin İlk Body Dancer’ı Oldu

Türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancer'dır. Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (The Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir. Kostümlerini kendi çizer, müziklerini özel yaptırır. Tüm dünya onunla dans kostümlerini değiştirmiştir. Bugün oryantallerin ilham kaynağı hâline gelen darbuka, Türkiye'ye ancak 1998 yılında gelmiştir. Bununla birlikte Asena, ritim konusundaki uzmanlığını daha da geliştirip insanlara sahnede sadece bir enstrümanla nasıl dans edilebileceğini göstermiş olup tüm Türkiye'ye ve yurt dışına yenilikçi fikirler vermiştir. Ayrıca ünlü piyanist Anjelika Akbar'a ilham kaynağı olup müziğini hediye etmiştir.

Oryantal Dans Sporu Olarak Kabul Edildi

Asena'nın ve dönemin Dans Federasyonu Başkanı Tolga Han'ın gayretiyle oryantal, devlet tarafından bir dans sporu olarak kabul edilmiştir. Böylece dansözlük toplumun önünde bir kez daha resmî bir meslek ve saygı duyulan bir iş olarak görülmüştür. 6 Ocak 2003 gecesi Ahmet Demir adlı saldırgan tarafından sol bacağından vuruldu. Saldırgan Demir, 8 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Dans kariyeri haricinde şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena'nın beş tane albümü bulunmaktadır. Çarkıfelek yarışmasında 1,5 yıl hosteslik yapmıştır. Survivor Ünlüler - Gönüllüler, Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmalara katılan Asena gündemden düşmeyerek kendisinden sık sık bahsettirmiştir.