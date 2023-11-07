Önlük değil, ikramiye istiyoruz

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24 Kasım’da önlük değil ikramiye istediklerini ifade eden Başkan Kabayel, Ne mutlu bize ki ilim ve irfan yuvalarında, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, Atatürk’ün öğretileriyle genç nesiller yetiştirdiklerini söyledi.

Başkan Kabayel, Bilindiği gibi kalkınma ve gelişme hamleleri bilgisi, birikimi, tecrübesi, engin öngörüsüyle medeniyetimizi aydınlatan münevver öğretmenler sayesinde gerçekleşebilir. Bizler sadece öğretmen değil, aynı zamanda çocukları hayata hazırlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlarız diye konuştu.

“HER BİRİMİZ KUTLU BİR GÖREV İFA EDİYORUZ”

Her birimiz kutlu bir görev ifa ediyoruz. Mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmakla gurur duyuyoruz.Her 24 Kasım’da göğsümüz kabarır, heyecanlanırız diyen Başkan Kabayel,”Ancak bir tarafımızda buruktur.Çünkü,öğretmenlerin başta sorumluluk mevkiinde bulunanlar olmak üzere toplumda hak ettiği itibarı görmediğini düşünüyor, toplumdaki saygınlıklarının artırılması noktasında yeterli çabanın gösterilmediğine şahit oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ederken, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler artmakta, buna karşın öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince üretilememektedir. Eğitim sürecinin başat öğesi öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birisi ekonomik durumlarının yetersizliğidir” şeklinde konuştu.

“YOKSULLUK SINIRI 43 BİN 433 LİRAYA ULAŞTI”

Bugün sadece asgari ücretliler, dar ve sabit gelirliler değil, kamu çalışanları da ekonomik daralmışlıktan nasibini almıştır. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira, yoksulluk sınırı 43 bin 433 liraya ulaştığını dile getiren Başkanı Kabayel, “Yılsonu itibarıyla maaşlardaki erimenin yüzde 30-35 aralığında olması beklenmektedir. Buna karşın ülkemizde 9/1 derecedeki bir öğretmen aylık 22 bin 852 lira, 5/3 derecedeki bir öğretmen aylık 24 bin 319 lira, 1/4 derecedeki bir öğretmen aylık 25 bin 112 lira ücret almaktadır. Öğretmenler maaşları ile ancak iki Cumhuriyet Altını alabilmektedir. İşte tüm bu rakamlar eğitim çalışanlarının ekonomik çaresizlik içinde olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “beyaz önlük” hediye edileceği kamuoyuna açıklandı. Biz ise, eğitim çalışanlarının “öğrenci-veli şiddetine maruz kalma”, “liyakatsiz yönetici atamaları”, “tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları”, “ekonomik çaresizlik”, “adaletsiz uygulamalar”, “mesleki imaj zedelenmesi”, “kariyer sınavı” gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunları varken, kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığımızı dile getirerek bir öneride bulunmuştuk; ‘24 Kasım’da önlük değil, ikramiye istiyoruz.’ Bu kapsamda sendikamız; öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesinin ilk adımı olarak her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmek ve ekonomik bakımdan desteklemek adına bir maaş ikramiye verilmesini içeren Kanun Teklifi hazırladı. Milletvekillerine gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu Kanun Teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu, huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarındandır” ifadelerini kullandı.