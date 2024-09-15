Uzmanlar, bu tür sistemlerin özellikle kısa vadede sundukları cazip fırsatlarla çok sayıda kişiyi kendine çektiğini ancak uzun vadede ciddi maddi kayıplara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İnternette kripto para borsaları üzerinden çalışan bu platformlar, genellikle "saadet zinciri" olarak bilinen modelle işliyor.

Üyeler, başlangıçta küçük görevler alarak sisteme dahil ediliyor ve belirli bir miktar para yatırıyor. İlk etapta yapılan ödemelerle katılımcılara güven aşılanıyor.

Ancak bu noktada sistem, katılımcılara daha fazla kazanç elde edebilmeleri için yeni üyeler getirmeleri gerektiğini vurguluyor. Sistemin devam edebilmesi için sürekli yeni katılımcıların sisteme dahil edilmesi, yapının temel işleyişi olarak öne çıkıyor.

KÜÇÜK YATIRIMLAR, BÜYÜK RİSKLER

Yozgat'ta 50 dolar gibi küçük meblağlarla başlayan yatırımların zamanla 50 bin, hatta 100 bin dolara kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu durum, vatandaşların sisteme güveninin artmasına ve daha büyük yatırımlar yapmalarına neden oluyor.

Sisteme dahil olan katılımcılara, ne kadar çok yeni üye kazandırırlarsa o kadar fazla kazanç elde edecekleri söyleniyor. Özellikle internet ve sosyal medya aracılığıyla hızla yayılan bu sistemler, şehirde büyük ilgi görüyor.

Son veriler, Yozgat genelinde yaklaşık 5 bin kişinin bu tür platformlara para yatırdığını gösteriyor. Bu sayı, şehir nüfusuna oranlandığında oldukça dikkat çekici bir büyüklük arz ediyor.

Bazı vatandaşların bu platformlara olan ilgisi o kadar büyük ki, işlerinden ayrılarak tamamen bu sistemlerle ilgilenmeye başlıyor. Daha da endişe verici olan ise, bazı kişilerin bankalardan kredi çekip ya da evlerini satarak bu platformlara yatırım yapmaya yönelmesi.

YASAL ZEMİN BELİRSİZ, MAĞDURİYETLER ARTABİLİR

Uzmanlar, bu tür online kazanç platformlarının yasal dayanağının zayıf olduğuna dikkat çekiyor. Sistemlerin güvenilirliği noktasında belirsizlikler bulunuyor ve bu durum, vatandaşların ileride ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya kalma ihtimalini artırıyor. Türkiye'de daha önce benzer saadet zinciri sistemlerinde birçok kişinin mağdur olduğu biliniyor. Dolayısıyla Yozgat'ta da benzer bir durum yaşanabileceği ihtimali, endişeleri beraberinde getiriyor.

Bu sistemlerde kısa vadede küçük kazançlar sağlanarak katılımcıların güveninin kazanıldığı, ancak sistem çöktüğünde tüm katılımcıların büyük maddi kayıplar yaşayabileceği belirtiliyor. Sistemin sürdürülebilirliği, yalnızca yeni katılımcıların sürekli olarak dahil edilmesine dayanıyor. Dolayısıyla sistem, bir noktada yeni katılımcı bulamadığında çöküşe geçiyor ve bu da mevcut üyelerin yatırdıkları paraları geri alamamalarına yol açıyor.

VATANDAŞLAR TEMKİNLİ OLMALI, YETKİLİLER UYARIYOR

Yozgat'ta hızla yayılan bu online kazanç platformlarına karşı yetkililer de vatandaşları uyarıyor. Özellikle saadet zinciri modeline dayanan sistemlerin riskli yapısı hakkında bilinçli olunması gerektiği vurgulanıyor. Yozgat genelinde hızla artan mağduriyetlerin önlenebilmesi adına, vatandaşların bu tür sistemlere para yatırmadan önce çok dikkatli araştırma yapmaları gerektiği ifade ediliyor.

Yetkililer, bu tür online kazanç sistemlerinin cazip vaatlerle kişileri kolay yoldan zengin olma hayaline sürüklediğini, ancak bu yapıların güvenilirliğinin son derece düşük olduğunu belirtiyor. Vatandaşların bu tür sistemlere karşı bilinçli olması gerektiği, aksi takdirde büyük maddi kayıplarla karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyorlar.