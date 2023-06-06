İl Müdürü Işık, KOSGEB Girişimcilik eğitimleri, kendi işini kurmak isteyen Girişimci Adaylarımızın bir iş fikrine dayalı olarak kuracakları işletmelerinin başarı düzeylerini arttırmaları amacıyla düzenlenen bir eğitim programı olduğunu ifade etti.

Işık konuyla alakalı yaptığı açıklamada; “Ayrıca, Girişimcilik eğitimleriyle Girişimcilik Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan sektörlerde kendi işyerini açarak, ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat kabiliyeti olan, istihdam potansiyeli yüksek, marka değeri oluşturabilecek, yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip işletmelerin kurulması, sayılarının artırılması hedeflenmektedir. KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri artık E-Devlet üzerinden Online olarak yapılmaktadır. Girişimcilik Eğitimleri herkesin kullanımına açık olup, Başvuru ve Katılım Ücretsizdir. Üstelik eğitimler, Elektronik ortamda 7/24 esasıyla yapıldığından, Girişimci adayları dijital ortamda günün her saatinde Online Girişimcilik Eğitime katılım sağlayabilirler. Girişimci adayı, https://lms.kosgeb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak online eğitime katılım sağlar. Girişimci adaylarımız, Kuracağı işletmesinin göstereceği faaliyet alanlarına göre önce Geleneksel Girişimcilik Eğitimini sonra da İleri Girişimcilik Eğitimini tamamlayacaklardır. Online Eğitimi tamamlayan adaylar Girişimcilik Belgelerini E-Devlet sisteminden alacaklardır. Girişimci Adayları, Girişimcilik Eğitimini tamamlamadan önce İşletmelerini resmi olarak açmaları halinde bu kişiler Girişimcilik Destek Programına başvuru yapamayacaklardır. Yani Girişimci adayları, kendi işini resmi olarak kurmadan önce başvuru yapmak istediği programa yönelik olarak, Geleneksel Girişimcilik Eğitimi ve / veya İleri Girişimcilik Eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Geleneksel Girişimcilik Eğitimi, Ticaret veya Hizmet sektörlerinde kendi işyerini açmak isteyen girişimci adaylarının alması gereken eğitimdir. KOSGEB tarafından belirlenen ve İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen faaliyet alanlarında olmak üzere; İmalat veya Bilişim sektörlerinde kendi işletmesini kurmak isteyen girişimci adayları da İleri girişimcilik eğitimini tamamlayacaklardır. Ancak, Girişimci adaylarının İleri girişimci eğitimine katılabilmek için önce Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. İleri Girişimci Eğitimiyle; Düşük, Orta yüksek ve Yüksek teknoloji düzeylerindeki imalat sektörlerinde veya Bilişim Sektöründe faaliyet gösterecek Girişimci adaylarına ihtiyaç duyabilecekleri gerekli teorik bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Kendi İşletmesini açarak kendi işinin patronu olmak isteyen Girişimci adaylarımız, Online Girişimcilik Eğitimleri ve Girişimcilik Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgileri KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alabilirler” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan