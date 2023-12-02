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Akdağmadeni İlçe Müftüsü Abdullah Çolak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellileri unutmadı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, müftülük personelinin ailesinde bulunan engelli vatandaşları ziyaret etti.

Ziyarette Çolak’a, Şube Müdürü Sebahattin Topaç ve İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörü Din Hizmetleri Uzmanı Gökhan Gökçe eşlik etti.

Ziyarette vatandaşlar ile sohbet eden Çolak, “İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: ‘Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar.’ Bizleri böylesi anlamda bir günde evlerinde misafir eden personelimize ve ailelerine teşekkür ederim” dedi.

Ziyaret sonunda Çolak, ailelere çeşitli hediyeler takdim etti.