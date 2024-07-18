Onlar Kaçtı Emniyet Yakaladı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 17 Temmuz 2024 tarihinde yapılan operasyonda “Silahla yağma” suçundan “5 yıl” hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 17 Temmuz 2024 tarihinde ‘Silahla yağma’ suçundan ‘5 yıl’ hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış, gerekli yasal işlemler akabinde cezaevine teslim edilmiştir” denildi.