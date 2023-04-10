Yozgat Valisi Ziya Polat’ın dönüşünden sonra İl Özel İdaresi ekipleri de Yozgat’a geldi.

61 gün sonra boyunca Hassa’da bulunan ekip bir dizi çalışmalar yürütüp yapıp yaraları sarmaya çalıştı.

“YARALARI SARIP, ACILARI PAYLAŞTIK”

Hatay Hassa’daki çalışmalarını tamamlayan ekip Yozgat’a geldiğini duyurdu. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da Hassa dönüşü sonrasında açıklamalarda bulundu.

Dönüş sonrası yaptığı açıklamada İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “Rabbim bu aziz millete böyle bir acı bir daha yaşatmasın yaraları sarmak için çıktığımız Hassa yolculuğundan 61 gün sonra dönüyoruz çok acılı hikâyelere şahit olduk. Yaraları sarmaya çalışıp sevinçleri paylaştık. Şahsıma ve ekibime destek olan duaları ile güç katan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan