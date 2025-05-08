1989-1992 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ilaç bilimi üzerine çalışmış, ardından 1992-1996 yılları arasında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde kanser biyolojisi ve immünolojisi alanında doktora yapmıştır.

Dr. Dizdar, halen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. Tıbbi çalışmalarının yanı sıra, 1994 yılından bu yana Dünya gazetesinde sağlık ekonomisi ve politikaları üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Kamuoyunda sağlıklı yaşam, gıda güvenliği ve modern tıp üzerine yaptığı eleştirel açıklamalarla da tanınmaktadır.