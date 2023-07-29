Yozgatlı adayları da ilgilendiren konu ile alakalı açıklamada bulunan uzmanlar, “Üniversitelerin eğitim ve araştırma altyapıları ve akademik personel yetkinliği çok önemli. Üniversite ve bölüm seçerken kesinlikle bu hususlara dikkat etsinler, üniversitelerin web sitelerine girerek söz konusu bu yeterlilikleri sorgulasınlar” dedi.

Milyonlarca öğrencinin en az bir yıl boyunca emek verdiği YKS sürecinde sonuçların açıklanmasıyla son aşama olan tercih dönemi başladı. Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken kriterlere değinen uzmanlar, adayların bölümlerini seçerken o bölümün uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş olmasına dikkat etmelerini tavsiye etti.

Üniversite seçimlerinde ise tercih edilecek üniversitenin eğitim ve araştırma altyapısının ve akademik personel yetkinliğinin iyi araştırılmasını öneren uzmanlar, adaylara başarı sıralamalarını esas alarak tercih listelerini oluşturmalarını önerdi.

Üniversite ve bölüm tercihlerinde puanın değil başarı sıralamasının önemli olduğunu kaydeden uzmanlar, “Soruların zorluk derecesine göre puanlar yıllara göre değişkenlik göstermesine rağmen sıralamalarda çok fazla bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla öğrencinin performansını yansıtan sıralamadır. Bir önceki dönemdeki sırlamaya ve kontenjana bakarak tercihlerini yapsınlar” dedi.

“ÜNİVERSİTE ALTYAPILARI TERCİHTE ÖNEMLİ KRİTERDİR”

Üniversite altyapılarının iyi bir eğitim için çok önemli olduğunu kaydeden uzmanlar, “Üniversite seçerken eğitim, araştırma ve sosyal altyapı imkânlarını dikkate alsınlar. Ayrıca akademik kadroların nicelik ve nitelik yönünden yeterliliklerini araştırsınlar. Üniversitelerin web sayfalarında bu hususlarla ilgili yeterli bilgiler mevcuttur. Özellikle üniversitenin akademik ve bilimsel performansı ile ulusal ve uluslararası başarılarını dikkate alsınlar’’ ifadelerinde bulundu.

“AKREDİTE ŞART”

Seçilecek bölümlerin uluslararası kuruluşlarca akredite edilmesinin en önemli kriterlerden biri olduğunu ifade eden uzmanlar, “Adaylar hangi bölümü seçerlerse seçsinler önemli olan o bölümün uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş olmasıdır. Böylece alınacak diplomanın uluslararası değeri olur. Şu anda üniversitemiz uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş en fazla bölüme sahip ve Türkiye’de akreditasyon sıralamasında birinci sıradayız. 65 bölümümüz şu anda akredite olmuş durumda” diye konuştu.

“KALİTELERİNE BAKARAK TERCİH YAPSINLAR”

Adayların vakıf üniversitelerini de değerlendirmelerini öneren uzmanlar, “Vakıf üniversiteleri ile devlet üniversiteleri arasında bir fark yok. Vakıf üniversiteleri özel üniversiteler değildir. Bu üniversiteler bütün gelirlerini üniversiteye harcamak durumunda. Elde edilen gelirler, üniversitenin eğitim ve öğretim, araştırma ve sosyal imkanlarının geliştirilmesine harcanıyor. Vakıf üniversiteleri belli sayıda öğrenciyi burslu okutmak zorunda. Dolayısıyla adaylar seçecekleri üniversiteleri ücrete göre değil de üniversitelerin bahsettiğim kalite kriterlerine bakarak tercih etsinler” tavsiyelerinde bulundu.

Tercih döneminde çocuklarına baskı kurmamaları noktasında da velileri uyaran uzmanlar, “Veliler doğal olarak çocuklarının en iyi okullara, en iyi bölümlere gitmelerini istiyor. Bu noktada onlara tavsiyem, bu süreçte sakin olsunlar. Tercih uzmanlarından yardım alsınlar ve onların görüşlerine itibar etsinler. Kendilerini tatmin edecek meslekler değil de öğrenciyi tatmin edecek mesleklere yönelsinler. Kendi kafalarında oluşturdukları mesleklere çocuklarını yönlendirmesinler, bu konuda öğrencinin kabiliyetlerini dikkate alsınlar. Kendi istediği bölümü tercih etmeyen çoğu öğrenci üniversitesini bırakıyor. Bu noktada velilerimize tavsiyem çocuklarına baskı kurmamalarıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı. İHA/ Haber Merkezi