7’den 70’e herkesin ilgi duyduğu Sorgun Kitap Fuarında bu kez de Eğitimci ve Yazar Gri Koç, konuk oldu.

SORGUNLU GENÇLERİ ÖVDÜ

Kitap Fuarı sonrası konuşan Eğitimci ve Yazar Gri Koç, “Sorgunlu gençlerin potansiyeli çok yüksek, ülkemizin geleceğinde önemli roller üstlenecekler" ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİ DOSTU”

Etkinlik sonrasında konuşan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise, “Öğrenci dostu, stres düşmanı, motivasyon ustası, planlamanın kralı Eğitimci ve Yazar Gri Koç Gökhan Müftüoğlu'na ve bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

GRİ KOÇ KİMDİR?

Gökhan Müftüoğlu 12 Kasım 1987’de Kırıkkale’de doğdu. Erciyes Üniversitesi Biyoloji bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında kişisel gelişim ve koçluk üzerine eğitimler almaya başladı.

Etkili iletişim, sunum teknikleri, beden dili, liderlik, profesyonel öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu, hafıza teknikleri, hızlı okuma gibi sertifikalı eğitim programlarını tamamladı.

İş hayatına özel bir eğitim kurumunda başladı. Çalıştığı ilk özel eğitim kurumundan 1,5 yıl sonra istifa edip, 17 Mart 2013 tarihinde Gri Koç Akademi’yi kurdu.

Türkiye’nin ilk ve toplamda 1,5 milyonu aşkın abonesi ile alanında en büyük YouTube kanalları olan Gri Koç YouTube, Gri Koç 11 YouTube, Gri Koç 10 YouTube, Gri Koç 9 YouTube, Gri Koç ÜniTayfa’yı kurdu.

10 bin saati aşkın bireysel sınav koçluğu/danışmanlığı yaptı. Türkiye genelinde 500’ü aşkın seminer ve konferans verdi. Türkiye’nin dijital destekli ilk sınav planlama defteri olan, 4 yılda 200 bin satış adedine ulaşan Gri Planlama Defteri’ni üretti.

Toplamda 2,5 milyonu aşkın öğrenciye ulaşan sınav kitaplarının danışmanlığını yaptı. ‘’Başarmak isteyen bütün öğrencilere’’ sloganıyla Griden Beyaza kitabını yazdı.

Şu anda ekip arkadaşları ile birlikte projelerine devam ediyor. Melike Aslı Arslan