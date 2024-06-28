Milyonlarca vatandaşın günlük hayatında sıkça kullandığı kredi kartları için yeni bir dönem başlıyor. Yozgat'ta da tüm bankalar, yeni uygulamanın başlayacağı tarihi açıkladı.

Kredi ve banka kartlarını kullanan onlarca milyon vatandaşı yakından ilgilendiren bu değişiklikle, temassız işlem limitlerinde önemli bir güncelleme yapılacak.

Yeni uygulamaya göre, kredi ve banka kartlarının temassız işlem limiti 1.500 TL olarak belirlendi.

Tüm bankalar, bu yeni uygulamanın 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bankaların açıkladığı bilgilere göre, kredi ve banka kartlarının temassız işlem limiti 1.500 TL'ye çıkarılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 TL seviyesine çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl aranın ardından yeniden güncellendi.

Bu güncelleme ile birlikte, şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 1.500 TL olacak.

Yeni temassız işlem limitinin vatandaşlar için daha fazla kolaylık ve esneklik sağlayacağı öngörülüyor. Bankaların açıklamaları doğrultusunda, bu değişiklikle birlikte temassız ödeme işlemlerinin daha yaygın ve pratik hale gelmesi hedefleniyor.