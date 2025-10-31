Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), memur ve emeklilere yönelik yeni bir maaş düzenlemesi için harekete geçti. Parti, Ocak 2026 döneminde maaşlara refah payı eklenmesi yönündeki teklifini AK Parti’ye sundu.

Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, 2024 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi ve Sayıştay raporlarının genel görüşmeleri sırasında gündeme geldi.

“Refah payı bütçe imkânları çerçevesinde değerlendirilmeli”

MHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde denge ve denetim mekanizmalarının etkinliğine dikkat çekerek, TBMM’nin denetim görevini daha verimli yerine getirebilmesi için yeni bir komisyon kurulması önerisini dile getirdi.

Kalaycı, “TBMM’nin denetim görevini daha etkin yapabilmesi için kesin hesap kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının ayrı bir komisyon tarafından görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fiyat istikrarı ve yapısal reformlar öncelikli olmalı”

Ekonomik politikalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalaycı, yeni dönemde fiyat istikrarının sağlanması ve yapısal reformların hızla hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

“Bu dönemde fiyat istikrarını sağlamaya dönük politikalarla birlikte üretim, tasarruf, vergi, gelir dağılımı, tarım, çalışma hayatı ve dijital ekonomi gibi alanlarda yapısal reformlar mutlaka hayata geçirilmelidir” dedi.

Dar Gelirli Vatandaşlar İçin Destek Çağrısı

MHP’li Kalaycı, dar ve sabit gelirli vatandaşların refah seviyesinin korunmasının parti olarak öncelikleri arasında olduğunu belirterek, emekli ve memurlara yapılacak maaş artışına ek refah payı verilmesi çağrısında bulundu.

“Emeklilerin ve kamu çalışanlarının maaşlarına ocak ayında yapılacak artışta, bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin kademeli olarak giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Yozgat Dahil 81 İlde Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Öneri

MHP’nin önerisi, Türkiye genelinde milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Ocak 2026’da yapılması planlanan refah payı zammı, hem emekli maaşlarındaki adaletsizliklerin giderilmesine hem de dar gelirli kesimlerin alım gücünün korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Parti kaynakları, söz konusu teklifin önümüzdeki günlerde AK Parti ve ilgili ekonomi kurmaylarıyla detaylı olarak değerlendirileceğini belirtiyor.