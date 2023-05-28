Karaduman, “Enerji” Üretiminde temiz ve doğaya zarar vermeyen yaklaşımlar beklediklerini ifade ederek İklim, enerji, madencilik, mekânsal politikalar gibi başlıca sorunlara dikkat çekti.

Karaduman yaptığı açıklamada; “Elektrik üretiminde su, hem termik santraller hem de hidroelektrik santraller için ana girdiler içerisinde yer almaktadır. Ülkemizin 2021 yılı elektrik üretiminde termik santrallerin payı yüzde 64,1, hidroelektrik santrallerinse yüzde 16,7 olmuştur. Küresel enerji talebinin 2050’ye kadar yaklaşık yüzde 50 artış göstereceği ve bu artışın özellikle gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’nin 2021 yılı itibariyle mevcut hidrolik kurulu gücü 31.492,6 MW’tır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) 2019-2023 Stratejik Planı’na göre hidrolik kurulu gücünün 32.037 MW’a çıkarılması öngörülmektedir. Ülkemizde de hayata geçirilmek istenen yeni termik, nükleer ve hidroelektrik enerji santralleriyle birlikte, su tüketim verilerinde artış görülecektir. Türkiye’de su ile ilgili sorunların başında suyun doğada bulunan bir varlık olarak değil, kaynak olarak görülmesi, alınabilir-satılabilir bir mal olarak algılanması gelmektedir. Ekosistemin bileşeni olan suya canlıların erişim hakkını göz ardı eden bu bakış açısı, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin devamlılığını tehlikeye sokmakta, göç kapasitesi düşük olan türlerin yok olma riskiyle karşı karşıya gelmesine sebebiyet vermektedir. Suyun bir varlık değil ticari bir kaynak olarak görülmesi, suya dair politikaları ve yönetim şeklini de etkilemektedir. Suyun tahsis edilecek ticari bir mal olması, deniz, göl ve akarsuların da atık su deşarj edilecek alanlar olarak görülmesiyle suların kalitesine ve kullanılabilir su miktarına yönelik problemler ortaya çıkmaktadır. Sektörel su taleplerindeki artışlar, suların sanayide ve tarımda verimsiz ve kontrolsüz kullanımı, kentsel, endüstriyel ve tarımsal kirleticilerin sulara bulaşması, doğal eşiklerin göz ardı edildiği havzalar arası su transferi gibi projeler ve termik santraller ile madencilik faaliyetleri, suların üzerinde baskı oluşturmaya ve var olan baskının şiddetinin artmasına sebep olmaktadır. Bir başka sorun da; tatlı sulardan insani tüketim için çekilen su, 2020 TÜİK su ve atık su istatistiklerine göre yüzde 37 iken ve bunun yanı sıra kayıp kaçak oranlarındaki yükseklik ortadayken, sorunun ve çözümün sadece bireysel tüketim alışkanlıklarında ve tasarrufta aranmasıdır. Türkiye’nin toplam kullanılabilir su potansiyelinin tamamını kullanması durumunda su varlıkları üstündeki baskı çok daha fazla artacaktır. Üstelik havzalardaki su dağılımı ve kullanım oranları arasındaki fark göz önünde bulundurulduğunda, su potansiyelinin tümünün kullanılması havzalar arası su transferini gündeme getirmektedir. Açık kanal/kanalet sistemlerinde su kaçakları ve buharlaşma nedeniyle ciddi seviyede kayıplar yaşanmaktadır. Tarımsal ürün deseninden kaynaklı su kullanım miktarlarındaki artış, düşük yağış alan havza koşullarıyla birleştiğinde su varlıkları üzerindeki baskı artmaktadır. Ürün deseninde değişiklik yapılmaması ve su temininde yeraltı sularının daha fazla kullanımı yeraltı su seviyelerinde düşüşe, kapalı havza özelliği taşıyan alanlarda obrukların oluşmasına sebep olmaktadır. Kullanılmış suların doğaya deşarjında atık suların içeriğine göre arıtılması gereken evsel, kentsel ve endüstriyel arıtma tesislerinin miktar, kapasite ve teknik açılardan eksiklikleri sebebiyle, Türkiye’nin birçok su havzası su kirliliğiyle yüzleşmektedir. Günümüzde Ergene, Büyük Menderes, Susurluk, Gediz, Sakarya gibi nüfusun yüksek, tarımsal ve endüstriyel üretimin yoğun olduğu havzalar, tarım ve sanayi kaynaklı kirlilik nedeniyle henüz kaynağında suyunu kaybetmektedir. Nüfusun ve sanayinin çoğunluğunun Marmara Bölgesi’ne toplanmış olması ve atık suların yeterince arıtılmadan deşarjı nedeniyle geçtiğimiz 2 yıl boyunca Marmara Denizi’nde müsilaj problemi ortaya çıkmıştır. Yüzey sularındaki bir diğer kirlilik problemiyse bilimsel olmayan yöntemler yoluyla su kirliliğine ilişkin standartların mevzuatta değiştirilmesidir. 16 Haziran 2021 tarihinde Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, yerüstü sularının içerisinde bulunan kirleticilerin miktarları açısından yapılan sınıflama ile “kirli su” tanımı yönetmelikten kaldırılarak en düşük kalitedeki kirli sular dahi orta seviyede tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre orta kalitedeki sular arıtılarak su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilecektir. Ancak bir su kaynağı bulunduğu bölgedeki sanayi kuruluşlarına göre çeşitli ağır metaller de içerebileceğinden, bu suların üretimde kullanılması halk sağlığına zarar verecektir. Kentler yaşanan göçlerle birlikte su tüketiminin artış gösterdiği alanlar haline gelmektedir. Kentlerdeki su tüketim verileri, sanayi ve enerji gibi alanlarda daha düşük olsa da artan kentsel nüfus, ihtiyaç duyulan suyun temini için yapılan havzalar arası su transferi projelerinin artmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Kent nüfusunun ihtiyacı olan suya yönelik bir diğer problemse neoliberal politikaların sonucu olarak şebekeye verilen arıtılmış suyun bir hizmet olarak değil, kâr edilecek bir alan olarak görülmesidir. İnsani tüketim miktarını yok sayan, suyu sadece ödeyenin kullanabileceği bir mal olarak gören bu bakış açısı, yaşamsal ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan suya erişimin de engellenmesine sebep olmaktadır.Kentlere yönelik su tehdidinde son problem su havzalarının, dere yataklarının yapılaşmaya açılmasıdır. Özellikle büyük kentlerde var olan su havzalarının yapılaşmaya açılmasıyla birlikte kentsel bölgelerin kendi kendine yetecek su potansiyeli kalmamakta, diğer havzalardan yüksek nüfuslar barındıran bu kentlere su taşıma projeleri geliştirilmek zorunda kalınmaktadır. Enerji üretiminde nükleer, termik, jeotermal ve hidrolik yöntemler yüksek miktarda suya ihtiyaç duymakta, su varlıklarının üzerinde baskıya ve buna bağlı olarak ekosistemlerde tahribatlara sebebiyet vermektedir. Nükleer ve termik santrallerde soğutma suyu olarak çekilen tatlı su, aynı zamanda temin edildikleri yörenin içme ve kullanma suyu olma özelliğini de taşır. Santral soğutma sularının deşarjı doğal ekosistem dengesinin bozulmasına neden olmakta ve canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. Enerji üretimi için yapılan madencilik faaliyetlerininse yeraltı sularının miktar ve kalitesine yönelik olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ayrıca aynı nehir üzerinde ardışık olarak yapılan hidroelektrik santrallerle, canlıların yaşaması ve ekosistem dengesi için ihtiyaç duyulan suya erişimin önüne geçilmektedir. Su varlıkları üzerindeki bir diğer tehdit ve baskı unsuru 4. grup madencilik faaliyetleridir. Madencilik faaliyetleri kapsamında cevherin çıkarılmasından işlenmesine kadar yoğun bir şekilde su tüketimi gerçekleşmektedir. Bu su ihtiyacı geneli itibariyle yeraltı ve yerüstü sularından karşılanmakta olup, faaliyetin gerçekleştiği alanın doğal su yapısında ve miktarında birçok olumsuz koşulun doğmasına sebep olmaktadır. Ayrıca cevherin çıkarılması için yapılan patlatma işlemleri, ana kayaların çatlak sisteminde değişmelere ve nihayetinde ise yeraltı su seviyesinde ciddi azalmalara sebep olmaktadır. Su varlıkları üzerindeki insan kaynaklı baskılardan bir diğeriyse iklim krizidir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporu’na göre; Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde 54’ü farklı boyutlarda su kıtlığı yaşayacak, su taleplerindeki artışlarla birlikte yeraltı su rezervlerinin devamlılığı tehlikeye girecektir. Türkiye, Akdeniz Havzası içinde bulunduğu için, iklim krizinden en çok etkilenme potansiyeline sahip ülkeler arasında yer almaktadır. İklim krizinin etkileri arttıkça kuraklık, sel, taşkın gibi aşırı hava olaylarının da sıklığı ve şiddeti artmakta, su varlıklarının devamlılığı konusunda riskler oluşmasına sebep olmaktadır.Sulara dair mevcut sorunlar incelendiğinde, sorunların en başında plansız ve verimsiz su yönetiminin geldiği görülmektedir. Suyu bir varlık olarak gören, doğanın bir bileşeni olduğunu, korunması gerektiğini kabul eden ve bütün canlıların suya erişimini garanti altına alan mevzuatın oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Suların havza bazında korunması için, su tüketimi yoğun enerji üretim yöntemlerinden vazgeçilmeli, diğer alanlarda kayıp ve kaçaklara yönelik iyileştirmeler ve verimlilik çalışmaları yapılmalı, atık suların deşarjında havza ve deşarj noktası bazlı kriterler oluşturularak etkin denetimler gerçekleştirilmelidir. Alınacak bütün önlemler, hazırlanacak bir Su Kanunu içerisinde yer almalı, buna bağlı olarak diğer mevzuat metinleri de kanuna paralellik oluşturacak şekilde güncellenmelidir. 25 Akarsu havzası için hazırlanmış ve hazırlanmakta olan Havza Yönetim Planları “ekosistem temelli yaklaşım” ile geliştirilmeli ve su havzalarının sağlıklı bir şekilde işleyişi garanti altına alınmalıdır. Her havzanın su sorununun öncelikle kendi içerisinde çözülmesine yönelik bir ilkesel duruş belirlenmesi ve havzalar arası su transferi projelerinin önceliklendirilmemesiönemlidir. Zaruri durumlar dışında (içme suyu gibi) bu tarz yüksek maliyetli projeler tercih edilmemelidir. Havzalar arası su transferinde altapı ve taşıma maliyetlerinin ötesinde havzalardaki ekosistem maliyetleri de hesaplanmalıdır. Tarımda iklim krizi de dikkate alınarak, iletim ve dağıtımda su kayıpları en aza indirilmelidir. Parçalı halde bulunan tarım arazilerinin yörede yaşayan insanların hakları gözetilecek şekilde toplulaştırılması ve kapalı sistem sulama altyapılarının tesis edilmesi sağlanmalıdır. Tarımsal üretimde verilecek destekler, yörenin coğrafi ve kültürel özellikleri, iklim krizi ve tarımsal ürün deseni gözetilerek planlanmalıdır. Su ihtiyacı daha az olan ürünlere yönelik teşviklerin yanı sıra gıda güvencesinin devamlılığı için buğday, şeker pancarı, pamuk, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin uluslararası ticaret açısından stratejik konumda oldukları unutulmamalıdır. Yeraltı sularının kontrolsüz kullanımının önüne geçilmesine yönelik adımlar atılmalıdır.Evsel, kentsel ve endüstriyel arıtma tesislerinin kapasiteleri ve su arıtma derecelerine yönelik iyileştirme çalışmalarının hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları hazırlanmalı, oluşturulacak desteklerle gerçekleştirilecek iyileştirmelerin hızlandırılması sağlanmalıdır. Atık suların arıtılmadan deşarjını önlemeye yönelik denetimler artırılarak ekosistem sağlığının devamlılığı tesis edilmelidir. Sanayide dağınık üretimin önüne geçilerek, sanayi atık sularının arıtım oranı artırılmalı, sanayi üretiminde kullanılan suların tamamı kayıt altına alınmalı ve su tüketimi düşük yöntemlerle üretim verimliliğinde artış konularında çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Kentsel su ve kanalizasyon alt yapılarının ekosistemin ihtiyaçlarına göre yenilenmesi, kırsal nüfusun yerinde istihdamının teşvik edilmesi gerekmektedir. Toplam kullanılabilir su miktarının nüfusa bölünmesiyle bulunan “su stresi”, “su fakiri” gibi hatalı sonuçlara sebep olan tespitler terk edilmeli; bütün insanların aynı miktarda su tüketmediği göz önüne alınarak, suyun yaşamsal bir ihtiyaç olduğundan hareketle “insani su kullanım hakkı” belirlenmelidir. Su tüketimi oldukça yüksek olan 4. grup madenciliğin, termik ve nükleer santrallerin de su varlıkları üzerindeki baskısı dikkate alınmalı ve ekosistem üzerinde yıkıma neden olan bu tesislerden çıkış planı yapılmalı, yenileri planlanmamalıdır. Enerji üretim teknolojilerinden yenilenebilir ve su kullanımı düşük olan rüzgâr ve güneş enerji santralleri geliştirilmelidir. Bu teknolojilerin hayata geçirilme aşamasındaki değerlendirmelerde sadece su varlıkları üzerindeki etkilerinin düşük olması açısından değil, aynı zamanda bulunduğu yöreye, canlı yaşamına ve ekosistemin devamlılığına yönelik değerlendirmeler de göz önünde bulundurulmalıdır. Sanayi başta olmak üzere kullanılan suyun geri kazanımı mevzuatla garanti altına alınmalı, kirletici yükü yüksek olan sektörlerin atık sularını üretimde tekrar kullanmaları zorunlu hale getirilerek su varlıklarımız üzerindeki kirlenme baskısı en aza indirilmelidir. Su varlıklarımız üzerindeki kirlenme baskısını azaltacak en önemli adım “kirleten öder prensibi” yerine “kirlilik önleme prensibi” ile tüm mevzuatın yeniden kurgulanmasıdır. Bu yöntem sadece su varlıklarımızın korunmasında değil, hava ve toprak kirliliğiyle mücadelede de hayati öneme sahiptir. Yaşadığımız ekolojik kriz göstermektedir ki parası olanın kirletebildiği anlamına gelen “kirleten öder” prensibinin ekosistem ve doğal varlıklarımız üzerinde herhangi bir koruyucu işlevi bulunmamaktadır. Alpaslan Demir