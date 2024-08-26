İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 57 kişi ve 894 araç sorgulandı.

Yozgat Valiliği tarafından ‘Şehrimizin huzuru her zaman birinci önceliğimizdir’ başlığı ile yapılan paylaşımda; “Yüksek ses ve abartı egzoz kullanarak, vatandaşlarımızın huzur ve esenliğini bozan araçlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce denetimler gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 2 bin 57kişi ve 894 araç sorgulanmıştır. Sorgulamada 4 araca ehliyetsizlikten, 5araca modifiyeden, 49 araca yüksek sesten, 21 sürücüye kask kullanmamaktan, 2şahsa plakasız araç kullanmaktan, 11 araca ise diğer maddelerden olmak üzere toplamda 92 araç ve sürücüsüne gerekli yasal işlem uygulandı.